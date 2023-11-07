«Усиленный бульон»: диетолог рассказала о полезных свойствах холодца Диетолог Павлюк: холодец положительно влияет на здоровье суставов

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Холодец представляет собой «усиленный бульон» и положительно влияет на здоровье суставов и качество кожи человека, рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что данное блюдо содержит большое количество белков, благодаря чему оно полезно для соединительной ткани.

Холодец — это усиленный бульон. <...> Белки, которые в большом количестве содержатся в холодце, полезны для соединительной ткани и положительно влияют на здоровье суставов и кожи человека, — пояснила Павлюк.

Диетолог подчеркнула, что холодец содержит в себе аминокислоты, которые помогают блюду держать форму. Кроме того, некоторые препараты для здоровья суставов включают в себя компоненты, которые есть в холодце. При этом важно помнить, что само блюдо может распадаться в желудочно-кишечном тракте и не попасть в суставы. Врач порекомендовала включить нежирный холодец в качестве белковой добавки и для увеличения количества аминокислот в организме.

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