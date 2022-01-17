Абсолютно безопасна: в МГУ рассказали о «растительной» вакцине от COVID-19

В 48-м ЦНИИ Минобороны России стартуют доклинические исследования прививки от COVID-19, разработанной при помощи вирусов растений. Препарат представляет собой поливалентную рекомбинантную вакцину, которую с 2020 года разрабатывают ученые биологического факультета МГУ имени Ломоносова. При разработке используется запатентованная в России платформенная технология. О том, как идут работы NEWS.ru рассказала заведующий кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, профессор, доктор биологических наук Ольга Карпова.

— Ольга Вячеславовна, сколько времени понадобилось на разработку вакцины?

— Платформа разрабатывается уже несколько лет на основе вирусов растений. Это абсолютно уникальная платформа — так называемые сферические частицы, запатентованная в России и принадлежащая только нашей стране. Это принципиальное отличие нашей разработки от других разработок, поскольку и аденовирусные векторы и мРНК «принадлежат» всем. А это наша разработка, у нас уже прошли доклинические испытания на основе этой платформы против вируса краснухи для женщин репродуктивного возраста, детей и людей с иммунодефицитом. Сейчас на этой платформе мы разрабатываем вакцину от COVID-19. Вакцина эта рекомбинантная, с использованием рекомбинантных антигенов. Мы закладывали в нашу разработку, ещё в 2020 году идею о том, что мы используем не просто S-белок от уханьского штамма или дельта-штамма — мы ищем консервативные участки спайк-белка, которые должны, по нашему мнению, сработать против довольно широкого спектра штаммов, в том числе и не появившихся.

— Можно сказать, что эта вакцина создана на основе болезней растений?

— Боже упаси. У растений тоже бывают вирусы, но они абсолютно безопасны для млекопитающих и человека. Поскольку у растений и млекопитающих, а мы с вами млекопитающие, нет общих инфекционных агентов. И это уникальный подход в нашей разработке.

Вообще использование вирусов растений для различных биотехнологий, нанотехнологий — это крайне перспективное направление, поскольку эти вирусы, обладая всеми свойствами вирусов, в том числе, которые поражают и нас с вами, они абсолютно для нас безопасны. Их можно использовать как универсальные платформы для разработки вакцин и других нанотехнологий. Например, на основе вирусов растений разработаны микроэлектронные устройства. Они могут быть использованы практически для всего как носители для «доставки» лекарств в организм человека, поскольку эта платформа на основе вирусов растений абсолютно безопасна.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

— В мире кто-то уже додумался до этого, есть аналоги за рубежом?

— Вирусы растений в принципе в мире используют, это на самом острие научной мысли. Но мы используем не просто вирус растений, мы используем вирус табачной мозаики — один из самых известных вирусов. Это первый вирус, которое обнаружило человечество. Я горжусь, и мы с вами должны гордится, что это сделал наш соотечественник Дмитрий Ивановский. Это первый ботаник, который обнаружил вирус (у растений), до этого считалось что существует только бактерии.

— Чем это полезно для общества?

— Это полезно тем, что платформа является носителем любых антигенов, и мы можем создавать (на основе этой платформы) — вакцины против любых инфекционных агентов.

И одновременно это особенно важно она является иммуностимулятором. То есть мы не должны добавлять никакой вредный алюминий в вакцины, никакие другие адъюванты (иммуностимуляторы. — NEWS.ru).

У нас одновременно два в одном — мы имеем платформу, на которой расположены антигены COVID-19, таким образом мы как бы имитируем саму вирусную частицу, но это абсолютно безопасно. Потому что рекомбинантные антигены, которые сами по себе безопасны и расположены на поверхности сферической частицы, полученной из вируса растений. В тоже время эта сферическая частица активно стимулирует нашу иммунную систему и заставляет ее вырабатывать антитела против возбудителей COVID-19.

— На каком этапе сейчас исследования этой вакцины?

— Сейчас идут доклинические исследования. Они активно идут при помощи исследователей из 48 ЦНИИ Минобороны и института Гамалеи.

Очевидно, что COVID-19 с нами надолго и нам нужно думать о новых платформах для ревакцинации. «Спутник V» прекрасно сработал, но для ревакцинации нужен спектр платформ, которые смогут поддерживать коллективный иммунитет долгое время пока не будет решена эта проблема.

— Когда нам ждать эту вакцину на рынке?

— Доклинические исследования минимум полгода будут, далее — клинические. На рынке ждать не раньше, чем через год.

— А стоимость такая же будет, как и у остальных вакцин?

— Нет. Эта вакцина будет ощутимо дешевле, потому что [в основе лежит] получение материала для сферических частиц, а вирусы растений размножаются в простом табаке в очень простых условиях за два-три дня. И сферические частицы просто делаются на столе в течение часа. То есть получение платформы не сравнимо по цене ни с платформами МРНК, ни даже с аденовирусными. Наша технология исключает культуру животных тканей, и поэтому сразу понижается сильно цена.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Именно в этом и есть безумное преимущество использования вирусов растений и в дальнейшем тоже для любых биотехнологий. Потому что накопление, выделение и получение вирусов растений как основы этих препаратов — это очень-очень дешево.

Сейчас в очень многие вакцины, применяющиеся в США. Добавляют в качестве адъювантов (иммуномодуляторов) алюминиевые соединения и это вредно. Вообще проблема адъювантов — одна из больших и важных проблем в производстве вакцин сейчас. Нужно иметь дешевые и безопасные вакцины — это очень сложно. И вирусы растений могут быть прорывом.

— А в наших вакцинах есть алюминий?

— В «Спутнике» нет, в «ЭпиВакКороне» добавляют, в «Ковивак», по-моему, нет.

— Странно что мире столько лабораторий и еще никто не додумался до этого.

— Потому что мы за патентовались. И почему не додумались — за нами вон американцы работают — профессор Штейнмер — она не может благодаря нашим патентам делать на основании наших сферических частиц вакцины. Но на делает «доставку» лекарств для онкологических больных прямо на наших частицах.

Просто у нас все не так хорошо, как у них. У нас просто «подметки на ходу режут». Например, мексиканцы и японцы взяли наши частицы, их металлизируют и собираются делать какие-то наноструктуры — уже есть публикации.

То есть наше университетское открытие во всю пытаются использовать, но они ограничены нашими патентами.