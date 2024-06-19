«Уничтожит брак»: Волынец раскритиковала законопроект о домашнем насилии Детский омбудсмен Татарстана раскритиковала законопроект о домашнем насилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Волынец

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец пообещала сделать все, чтобы законопроект о домашнем насилии не был принят никогда. В интервью изданию «116.ру» она заявила, что документ может уничтожить брак. Волынец считает, что в случае принятия закона «можно будет сфабриковать» любое обращение в полицию.

[Законопроект] существенно подорвет фундамент института семьи, как это произошло в европейских странах. По сути, может уничтожить брак как таковой, потому что просто молодые люди не захотят связывать себя узами брака, — заявила Волынец.

По ее словам, говоря о растущем тренде преступлений против членов семьи, авторы инициативы откровенно лгут.

Домашнее насилие декриминализовали в РФ в 2017 году. С тех пор уголовное наказание предполагается только за второй и последующие случаи побоев.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что около трети россиян (30%) выразили мнение, что число эпизодов домашнего насилия стало больше после того, как его перестали расценивать как уголовное преступление. В то же время 6% опрошенных считают наоборот, 40% респондентов не увидели изменений.