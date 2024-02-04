Поражение украинского танка и БТР попало на видео Опубликованы кадры поражения танка Т64 и БТР М113 ВСУ на правом берегу Днепра

Военнослужащие ВС РФ уничтожили на западном берегу Днепра две единицы военной техники ВСУ — танк Т64 и БТР М113, передает Telegram-канал военнослужащих ВДВ «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z». Видеозаписи с моментом ликвидации были опубликованы в социальных сетях.

«Иксоводы ВДВ» вычислили и уничтожили танк Т-64 вместе с личным составом противника на Херсонском направлении, — сообщили авторы канала.

Ранее российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ на Кураховском направлении с применением беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Кадры атаки опубликовали в Сети. На видео показано, как оператор беспилотника-камикадзе одним точным ударом поразил танк противника.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео с танком Т-72М1. На видео показана так называемая полевая модернизация тяжелой техники. По данным канала, танк оснастили множеством решеток и раздвижными бронеэкранами. Решетки при этом защищают как саму машину, так и военнослужащих в ней. Первая версия танка Т-72 была разработана в 1969 году.