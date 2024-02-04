Танк Т-72М1 с «полевым» тюнингом показали на видео «Военный обозреватель» опубликовал кадры с Т-72М1 в «полевом обмундировании»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-72Б3

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео с танком Т-72М1. На видео показана так называемая полевая модернизация тяжелой техники. По данным канала, танк оснастили множеством решеток и раздвижными бронеэкранами. Решетки при этом защищают как саму машину, так и военнослужащих в ней.

Первая версия танка Т-72 была разработана в 1969 году. Последующие модернизации позволили ему оставаться в строю многие десятилетия. Советские танки обрели популярность не только в России, но и в 40 странах мира.

Ранее компания «Высокоточные комплексы» рассказала о применении нового вооружения ВС РФ в зоне спецоперации. Речь идет об авиационных ракетах «Изделие 305». По словам представителя холдинга, заказчиков устраивают все параметры. Особенно он выделил тот факт, что точность ракеты не зависит от дальности применения.

Мощность боевой части позволяет поражать даже бронетехнику противника. При этом процесс совершенствования вооружения идет непрерывно, возможности расширяются, как и дополнительные опции, добавили в компании.