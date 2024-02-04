Стало известно, как показали себя «Изделия 305» в зоне спецоперации Разработчик «Изделия 305» заявил о высокой точности и надежности ракет

Фото: МО РФ

«Изделие 305»

Новые российские авиационные ракеты «Изделие 305» демонстрируют хорошую точность и надежность в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в компании «Высокоточные комплексы». По информации разработчика, заказчиков устраивают все параметры. Особенно он выделил тот факт, что точность ракеты не зависит от дальности применения.

Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения, — рассказали в холдинге.

Мощность боевой части позволяет поражать даже бронетехнику противника. При этом процесс совершенствования вооружения идет непрерывно, возможности расширяются, как и дополнительные опции, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что корпорация «Ростех» презентовала новую серию «боевых монстров». Различное вооружение, в том числе «Изделие 305», было представлено в виде механизированных существ. Так, новые ракеты армии РФ нарисовали в виде змеев.