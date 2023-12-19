«Боевые монстры»: фото существ, в которых Ростех превратил оружие армии РФ

Фото: Пресс-служба Ростеха

А-50У — русский небесный кит-локатор

Корпорация «Ростех» презентовала новую серию «боевых монстров». Это изображения военной техники, превращенной в механизированных существ. Модели техники, которые подвергли изменениям, выбрали в ходе народного голосования.

Ракетный комплекс «Искандер-М» стал тактической ракетной сколопендрой, РСЗО «Торнадо-С» превратился в волгатитана российской артиллерии, инженерный танк УБИМ обрел образ краба-помощника, управляемая ракета «Изделие 305» предстала змеем разящим. Вертолет Ми-28Н изображен в виде летучей мыши — настоящего «Ночного охотника», а самолет ДРЛО А-50У — теперь небесный кит-локатор.

Задумка авторов проекта — представить образ современных российских вооружений как «оружия победы». Тем самым, они считают, их образ будет представлен в «современной мифологии». Подробнее о том, как выглядит переосмысление российского оружия, — в галерее NEWS.ru

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