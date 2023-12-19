Корпорация «Ростех» презентовала новую серию «боевых монстров». Это изображения военной техники, превращенной в механизированных существ. Модели техники, которые подвергли изменениям, выбрали в ходе народного голосования.

Ракетный комплекс «Искандер-М» стал тактической ракетной сколопендрой, РСЗО «Торнадо-С» превратился в волгатитана российской артиллерии, инженерный танк УБИМ обрел образ краба-помощника, управляемая ракета «Изделие 305» предстала змеем разящим. Вертолет Ми-28Н изображен в виде летучей мыши — настоящего «Ночного охотника», а самолет ДРЛО А-50У — теперь небесный кит-локатор.

Задумка авторов проекта — представить образ современных российских вооружений как «оружия победы». Тем самым, они считают, их образ будет представлен в «современной мифологии». Подробнее о том, как выглядит переосмысление российского оружия, — в галерее NEWS.ru

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УБИМ — краб-помощник при исполнении

Фото: Пресс-служба Ростеха

УБИМ — краб-помощник при исполнении

ОТРК «Искандер-М» — тактическая ракетная сколопендра

Фото: Пресс-служба Ростеха

ОТРК «Искандер-М» — тактическая ракетная сколопендра

РСЗО «Торнадо-С» — волгатитан российской артиллерии

Фото: Пресс-служба Ростеха

РСЗО «Торнадо-С» — волгатитан российской артиллерии

«Мста-С» — вепрь со 152-мм пушкой

Фото: Пресс-служба Ростеха

«Мста-С» — вепрь со 152-мм пушкой

Ми-28Н «Ночной охотник» — ужас, настигающий во тьме

Фото: Пресс-служба Ростеха

Ми-28Н «Ночной охотник» — ужас, настигающий во тьме

«Изделие 305» — змей разящий

Фото: Пресс-служба Ростеха

«Изделие 305» — змей разящий