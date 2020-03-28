https://static.news.ru/photo/3a83a7c4-711e-11ea-a625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил подробности о смерти пациента с коронавирусом. Мужчина страдал ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

Он попал в больницу в возрасте 73 лет, передаёт ТАСС. Врачи перевели его на искусственную вентиляцию лёгких из-за дыхательной недостаточности. Однако усилия медиков не принесли результата.

По данным на 28 марта 2020 года, заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысячи умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России приняло новые меры против распространения коронавируса. Власти приняли решение о полном закрытии границ государства. С 30 марта прекратится пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, будет запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы, говорится в распоряжении.