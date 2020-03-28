Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил подробности о смерти пациента с коронавирусом. Мужчина страдал ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.
Он попал в больницу в возрасте 73 лет,
По данным на 28 марта 2020 года, заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысячи умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России приняло новые меры против распространения коронавируса. Власти приняли решение о полном закрытии границ государства. С 30 марта прекратится пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, будет запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы, говорится в распоряжении.
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