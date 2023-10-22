Умерла актриса из культового фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Актриса театра и кино Нина Кирьякова ушла из жизни

Фото: https://napokrovke.ru/

Нина Кирьякова

Актриса театра и кино Нина Кирьякова ушла из жизни в 79 лет, сообщается на сайте «Театра на Покровке». Она знаменита по своим ролям в ряде культовых фильмов, среди которых «Аты-баты, шли солдаты...», «Нам некогда ждать» и «Рожденная революцией».

Это была настоящая звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием. Много лет она была настоящим «домовым» нашего Театра. Такой Нина Павловна останется в памяти друзей и коллег, — говорится в сообщении театра.

Уточняется, что Кирьякова скончалась 10 октября. Прощание с ней состоялось 12 октября в Храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.

Нина Кирьякова окончила Театральное училище имени Щепкина в 1967 году. Вскоре она была принята в труппу Московского театра Комедии, а в 1991 году присоединилась к учреждению на Покровке.

Ранее сообщалось о смерти российской актрисы театра и кино Галины Байнякшиной, ей было 83 года. Она играла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби». Отмечается, что артистка умерла еще 9 октября из-за продолжительной болезни. Свыше 50 лет она проработала в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.