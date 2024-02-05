Умер звезда сериала «Универ» Актер Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет

Фото: gitis.net

Дмитрий Овчинников

Актер театра и кино Дмитрий Овчинников, сыгравший роль в сериале «Универ», скончался в возрасте 50 лет, сообщается на сайте Московского музыкального театра «Геликон-опера». Артист ушел из жизни 1 февраля после тяжелой и продолжительной болезни.

В сообщении театра актера называют любимцем московской публики, незаурядным артистом и человеком с потрясающим чувством юмора.

С 2001 года он радовал зрителей своими удивительными воплощениями на сцене «Геликона», где исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром, — говорится в заявлении пресс-службы «Геликон-оперы».

Овчинников родился в Москве в 1973 году. Известность артисту принесли роли в сериалах «Склифосовский», «Универ», «Молодежка» и других.

Ранее в пресс-службе Государственного русского драматического театра Удмуртии сообщили, что заслуженный артист Удмуртской Республики театральный актер Алексей Агапов ушел из жизни в 50 лет. Его смерть в учреждении назвали внезапной, добавив, что она случилась на следующий день после празднования юбилея.

До этого в возрасте 77 лет скончался театральный педагог и режиссер заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев. В последнее время он испытывал проблемы со здоровьем, однако продолжал вести занятия в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ).