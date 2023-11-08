Умер звезда фильма «Джентльмены удачи» Анатолий Яббаров из фильма «Джентльмены удачи» скончался в возрасте 86 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров из фильма «Джентльмены удачи» умер в возрасте 86 лет, передает портал Кино-театр.ру. Авторы сообщения подчеркнули, что мужчина ушел из жизни 6 ноября.

Причины смерти не уточняются. Также пока неизвестно, где и как будут проходить похороны артиста.

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. Как актер кино Яббаров дебютировал в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой». Чаще играл ярких эпизодических персонажей, наиболее известен по ролям в фильмах «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), «Побег из тюрьмы» (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви». Также многие запомнили его по роли гробовщика в фильме «Совсем пропащий» (1973).

Ранее умер российский актер театра и кино Михаил Тощев, известный зрителю по ролям в сериалах «След», «Дальнобойщики» и «Интерны». Артист скончался 24 сентября на 61-м году жизни. В фильмографии Тощева насчитывается более 50 работ.

Также в конце октября стало известно о смерти актрисы Нины Кирьяковой, которая играла в культовых фильмах «Аты-баты, шли солдаты...», «Рожденная революцией» и «Нам некогда ждать». Артистка скончалась 10 октября в возрасте 79 лет. Прощание с ней прошло в храме Преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.