Стала известна причина смерти знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова

https://static.news.ru/photo/75d1f3e6-f40c-11ea-adb4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Смирнов Фото: Что? Где? Когда?/youtube.com

Названа причина смерти ветерана интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова. Как сообщил четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев, знаток скончался вследствие инсульта.

Не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд, — написал он на своей странице в Facebook.

Смирнов умер 10 сентября в возрасте 64 лет. В общей сложности на его счету — 18 игр. Как сообщили в телеклубе, знаток в последние годы часто приходил на игры в Нескучный сад и делился опытом с молодёжью.

Смирнов родился 1 марта 1956 года в Электростали. Он является выпускником факультета журналистики МГУ. Впервые он появился в клубе во время Международных игр в Москве 6 мая 1988 года. Тогда он выступил в качестве капитана одной из команд на отборочных играх международного клуба «Что? Где? Когда?».

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