Умерла звезда «Игры престолов» Дайана Ригг

Умерла британская актриса Дайана Ригг. Ей было 82 года.
Об уходе Ригг из жизни сообщил её агент,
Сегодня утром она мирно скончалась. Она была дома со своей семьёй, которая попросила уединения в это трудное время, — заявил представитель артистки.
Наибольшую славу ей принесли роли девушки Бонда в фильме «На секретной службе Её Величества» и Оленны Тирелл в «Игре престолов». Кроме того, она исполнила одну из главных ролей в классическом сериале «Мстители» о паре агентов, которым приходится распутывать сложные и невероятные преступления.
Как писал NEWS.ru, телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книг «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Продюсеры начали проводить кастинг на ключевые роли в проекте.
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