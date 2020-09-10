Умерла звезда «Игры престолов» Дайана Ригг

https://static.news.ru/photo/646dc190-f36f-11ea-81d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hbo/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Умерла британская актриса Дайана Ригг. Ей было 82 года.

Об уходе Ригг из жизни сообщил её агент, передаёт Би-би-си.

Сегодня утром она мирно скончалась. Она была дома со своей семьёй, которая попросила уединения в это трудное время, — заявил представитель артистки.

Наибольшую славу ей принесли роли девушки Бонда в фильме «На секретной службе Её Величества» и Оленны Тирелл в «Игре престолов». Кроме того, она исполнила одну из главных ролей в классическом сериале «Мстители» о паре агентов, которым приходится распутывать сложные и невероятные преступления.

Как писал NEWS.ru, телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книг «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Продюсеры начали проводить кастинг на ключевые роли в проекте.