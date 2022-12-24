Умер юморист Александр Пономаренко

Фото: Сергей Плишенко/Таганрогская правда

Александра Пономаренко

Телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале сообщил о смерти юмориста Александра Пономаренко. Звезда «Кривого зеркала» и брат-близнец Валерия Пономаренко ушел из жизни в возрасте 55 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. В конце ноября артист в программе «Малахов» рассказал о своей болезни. Пономаренко тогда пояснил, что прошел более 10 курсов химиотерапии, которые оказались безрезультатными. Из-за болезни он потерял более 20 кг веса.

Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее, — написал телеведущий.

Братья-близнецы Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Являлись лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».

Ранее стало известно, что в возрасте 73 лет умер актер и режиссер Александр Сайко. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Черная метка», «Встреча», «Счастливый маршрут», «Человек без пистолета», «Чокнутая», «Гладиатор по найму», «Цветы провинции», «Раба любви», «Сто солдат и две девушки» и других.