Умер актёр и режиссёр Виталий Альшанский

https://static.news.ru/photo/969ac046-67aa-11eb-b049-96000091f725_660.jpg Фото: Синебридж

Режиссёр популярного сериала «Молодёжка» и звезда «Доярки из Хацапетовки» Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет.

По информации Пятого канала, тело Альшанского нашли в его квартире после полуночи. Причины смерти ещё уточняются.

По данным Telegram-канала Mash, актёра нашли на диване без сознания, дверь квартиры была заперта изнутри. По словам его знакомой, у Альшанского были проблемы с давлением, однако накануне он чувствовал себя хорошо.

Альшанский — выпускник режиссёрского курса Щукинского училища. На его счету более сотни работ в кино и сериалах — «Кухня», «Доярка из Хацапетовки», «Пока цветёт папоротник», «Майор Гром», «Полицейский с Рублёвки», «Бригада». Он также выступил в качестве режиссёра нескольких эпизодов сериала «Молодёжка».

Как писал NEWS.ru, умер один из авторов юмористического шоу «Кривое зеркало» Вячеслав Полейко. Об этом сообщил участник программ, юморист Александр Морозов. Полейко окончил МАИ, с 1979 года работа в Театре Михаила Задорнова. Его монологи на эстраде исполняли Михаил Задорнов, Михаил Евдокимов, Евгений Петросян. Также Вячеслав Полейко сотрудничал с дуэтом «Новые русские бабки».