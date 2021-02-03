Скончался автор юмористического шоу «Кривое зеркало»

https://static.news.ru/photo/e6cdfe38-8cbe-11ea-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Умер один из авторов юмористического шоу «Кривое зеркало» Вячеслав Полейко. Об этом сообщил участник программ, юморист Александр Морозов.

В своём Instagram Морозов рассказал, что узнал о смерти друга в среду утром.

Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга — автора «Кривого зеркала» Славы Полейко, — сообщил юморист.

Полейко окончил МАИ, с 1979 года работа в Театре Михаила Задорнова. Его монологи на эстраде исполняли Михаил Задорнов, Михаил Евдокимов, Евгений Петросян.

Также Вячеслав Полейко являлся постоянным автором шоу «Кривое зеркало», сотрудничал с дуэтом «Новые русские бабки».