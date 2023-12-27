Умер основатель группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умер один из основателей российской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов, такой пост опубликовал в соцсетях его коллега по группе Владимир Бурдин, с которым он вместе выступал с 1989 по 1993 год. Колбасову было 50 лет. По информации РБК, музыкант в последнее время тяжело болел. У него остались несовершеннолетний сын и супруга.

Болел он, пока других версий нет. Последствия болезни. Он до последнего был в процессе, в записях участвовал. Последний концерт был 9 декабря, была надежда на улучшение, но, к сожалению, не оправдалась, — рассказал РБК друг Колбасова, музыкант Павел Здравомыслов.

Колбасов был участником музыкального коллектива с 1989 по 1993 год. В 1990 году группа была принята в Свердловский рок-клуб. Среди наиболее известных песен: «Вечно молодой», «Розовые очки», которые вошли в фильм «Брат-2», а также «Все в порядке».

В начале декабря из жизни ушел советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов, известный по роли мушкетера в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». О смерти артиста сообщила пресс-служба Первого академического театра для детей и юношества во Львове. Ему было 77 лет.

До этого сообщалось о смерти австралийского певца и актера Джонни Руффо, ему было 35 лет. В 2017 году у артиста диагностировали рак мозга, тогда он перенес операцию по удалению опухоли, однако через три года онкология вернулась. В августе прошлого года Руффо заявил, что заболевание прогрессировало до стадии, когда оно неизлечимо.