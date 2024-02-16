Умер один из самых известных фотографов России Российский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни

Фото: wikipedia

Дмитрий Марков

В России скончался один из самых известных в стране фотографов и волонтеров Дмитрий Марков, пишет в Telegram-канале издание «Псковская губерния» со ссылкой на сообщение его друзей. Фотограф ушел из жизни в возрасте 41 года. Причина смерти неизвестна.

Отмечается, что в последние дни жизни Марков испытывал давление со стороны читателей в социальных сетях. По некоторым данным, его критиковали из-за позиции по отношению к друзьям, которые стали участниками специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Марков родился в подмосковном Пушкино. После поступления в инженерный колледж он приобрел свою первую камеру. По словам Маркова, он учился фотографии у известного в Советском Союзе Александра Лапина. Широкая известность пришла к нему благодаря жанровым снимкам провинциальной России, которые Марков делал на камеру смартфона и публиковал в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее стало известно о смерти венгерского композитора Тамаша Деака, который известен советскому и российскому зрителю как автор музыкальной заставки к мультсериалу «Ну, погоди!». Он скончался в Будапеште на 96-м году жизни. За время карьеры Деак написал музыку более чем к 120 мультфильмам, сериалам и балетам.