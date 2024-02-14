Умер автор заставки к «Ну, погоди!» Скончался автор заставки к «Ну, погоди!» венгерский композитор Тамаш Деак

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Тамаш Деак

Венгерский композитор Тамаш Деак скончался на 96-м году жизни, сообщает портал Fidelio со ссылкой на семью музыканта. Советскому и российскому зрителю он известен как автор музыкальной заставки к мультсериалу «Ну, погоди!».

Деак умер еще 12 февраля в Будапеште, но стало известно об этом сейчас. Причины не называются.

За время карьеры артиста он написал музыку более чем к 120 мультфильмам, балетам и сериалам, — сказано в публикации.

Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Он самостоятельно научился играть на трубе. С 1969 года преподавал джазовое отделение Музыкальной академии Бартока Белы, был награжден в Венгрии рядом престижных наград за достижения в музыке.

В России Деак прославился в первую очередь благодаря его композиции «Водные лыжи» (Vizisi, 1968 год). Она была использована в качестве постоянной заставки к мультфильму «Ну, погоди!».

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