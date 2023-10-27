Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Виктор Маматов

На 87-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион мира по биатлону Виктор Маматов, сообщается на сайте Союза биатлонистов России. Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.

Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Виктору Федоровичу, — сказано в сообщении.

Маматов родился 21 июля 1937 года, при этом на крупных биатлонных соревнованиях он дебютировал только после службы в армии. Как отметили в Союзе биатлонистов, в сборной СССР для спортсмена долго не находилось места, а на международной арене он дебютировал в 1966 году, когда ему было уже 29 лет.

Через несколько месяцев после дебюта в сборной Маматов взял свое первое золото чемпионата мира, победив в индивидуальной гонке в Альтенберге. С чемпионатов мира сибиряк всего привез шесть наград, четыре из них — золотые. Кроме того, он завоевал золото на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. После завершения карьеры Маматов успешно работал тренером и чиновником, многое сделав для популяризации биатлона в стране.

Ранее стало известно о смерти трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой. Ей было 58 лет. Она скончалась в реанимации, куда была доставлена несколькими днями ранее, не приходя в сознание. Среди достижений спортсменки также титул двукратной обладательницы Кубка мира по биатлону. Долгое время она оставалась единственной в мире женщиной, имевшей олимпийское золото сразу в двух видах спорта.