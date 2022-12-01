Умер бывший командующий войсками Ленинградского военного округа Бобрышев

Фото: Сергей Смольский/ТАСС

Валентин Бобрышев

Умер бывший командующий войсками Ленинградского военного округа (1997–2005) генерал армии Валентин Бобрышев, сообщил ТАСС глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Он скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни Валентин Сергеевич Бобрышев, бывший командующий войсками Ленинградского военного округа, — сказал Дерябин.

Бобрышев родился в 1945 году, в 1963-м окончил Киевское Суворовское военное училище, а в 1966-м — Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. В 1977 году окончил также Военную академию имени Фрунзе, а в 1983-м — академию Генштаба.

В декабре 1996 года после гибели в авиационной катастрофе командующего войсками округа генерал-полковника Сергея Селезнева Бобрышев был назначен исполняющим обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа, а 4 марта 1997 года утвержден в должности командующего войсками округа.

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