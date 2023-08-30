Украинец получил 12 лет за подготовку теракта в Брянской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Александра Бобровицкого к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры в Брянской области, сообщается на сайте суда. Треть этого срока украинец проведет в тюрьме, а оставшееся наказание будет отбывать в колонии.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет, из которых четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — восемь лет — в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, Боровицкому назначен штраф в размере 550 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, украинец собирался устроить теракт с помощью боевой части ракеты для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар». Его задержали в тот момент, когда он доставал из тайника боеприпас и другие компоненты самодельного взрывного устройства. Мужчина дал признательные показания и сотрудничал со следствием. По его словам, он верил в то, что теракт может привести к прекращению спецоперации на Украине.

В суде добавили, что приговор в отношении Боровицкого пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Краснодара за попытку поджога военкомата в сентябре прошлого года. Два года осужденный проведет в тюрьме, а остальные четыре – в колонии строгого режима.