Ухудшение зрения назвали первым признаком опасной болезни Невролог Гайфутдинов назвал первый признак раннего склероза

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Резкое ухудшение зрения может свидетельствовать о рассеянном склерозе, рассказал в беседе с NEWS.ru невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. По его словам, рассеянный склероз известен своим тягостным проявлением, для этой болезни характерно постепенное прогрессирование, когда проявляющиеся на начальном этапе симптомы впоследствии становятся более выраженными. У пациента наблюдаются признаки неврологических расстройств или аутоиммунного заболевания, а первостепенным симптомом можно считать поражение зрительного нерва.

У пациента может внезапно упасть острота зрения. Еще вчера человек благополучно все видел и вдруг говорит, что стал хуже видеть или возникла полная слепота. На ранних этапах это обратимо, в течение нескольких дней или недель наступает улучшение. Можно обратиться к офтальмологам, они лечат эту патологию. У половины пациентов в дебюте наблюдается ретробульбарный неврит, когда возникает эпизод острого снижения зрения и потом, как правило, с благополучным исходом, то есть у человека зрение восстанавливается, — объяснил Гайфутдинов.

Как отметил невролог, признаками раннего склероза также являются многочисленные поражения нервной системы, в том числе стволовых структур, многоочаговые поражения в головном и спином мозге. Количество этих бляшек и их расположение имеют важный диагностический критерий для врачей, и такого рода обследования важны для специалистов.

Гайфутдинов добавил, что в некоторых случаях неврологические болезни, в том числе рассеянный склероз, вылечить не получается, так как не удается полностью восстановить пораженные клетки организма, однако на ранних сроках существуют иммуномодулирующие методы лечения болезни, которые модифицируют течение болезни и облегчают обострения.

Ранее Гайфутдинов рассказал, что риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. По его словам, каждый десятый человек старше 65 лет страдает альцгеймерской деменцией.