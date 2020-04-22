Учёный рассказал об опасности конфликтов на третьей неделе самоизоляции

https://static.news.ru/photo/cd235d54-846a-11ea-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, которые находятся дома в самоизоляции больше двух недель, могут столкнуться с конфликтами. Они начинаются на третьей неделе совместного пребывания в одной квартире. Об этом рассказал заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН академик Александр Суворов.

Период порядка двух недель можно просидеть с кем угодно и это не вызовет никаких обычно конфликтов, проблем и т.д. При изоляции дольше двух недель могут возникнуть проблемы, — сообщил он в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что лично принимал участие в изоляционных экспериментах. По мнению Суворова, чтобы избежать конфликтов, нужно не копить недовольство в себе. Нужно по возможности делиться своими переживаниями и вовремя решать возникшие проблемы.

Ранее, как писал NEWS.ru главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников заявил, что мобильный телефон может принести наибольший вред при самоизоляции. По словам кандидата медицинских наук, бездумное использование гаджета способно испортить зрение навсегда.