Учёный назвал дистанционное обучение «смертью образования»

https://static.news.ru/photo/b0cf22fa-c9ac-11ea-b760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дистанционно обучение — не скачок вперёд, как считают его сторонники, а смерть образования. Такого мнения придерживается преподаватель итальянской литературы в университете Калабрии профессор Нуччо Ордине.

Дистанционное образование — это троянский конь, который, пользуясь пандемией, хочет прорваться через последние бастионы нашей частной жизни и образования, — сказал он изданию El Pais.

По словам профессора, в случае дальнейшей популяризации такой формы обучения, качественное традиционное образование будет доступно только богатым людям, а остальные будут получать стандартизированный «виртуальный суррогат».

Ордине подчеркнул, что настоящий смысл образования в контакте преподавателя с учащимися.

Как я смогу прочесть классический текст, не глядя в глаза студентам, не имея возможности увидеть на их лицах выражение неодобрения или сопереживания? Без учеников и учителей школы и университеты станут пространствами, лишёнными дыхания жизни, — заявил учёный.

Ранее NEWS.ru писал, что преподаватели российских вузов скептически относятся к дистанционному обучению в связи с пандемией коронавируса. Они готовы к переходу на такой формат, но психологически не принимают столь резкий разрыв с традиционной формой обучения. Скептический настрой обусловлен как особенностями преподаваемых дисциплин, так и консервативными взглядами.