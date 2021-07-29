Учёные: у пожилых после COVID больше антител, чем у молодёжи

Специалисты установили, что у переболевших коронавирусом пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодёжи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование лабораторной службы «Хеликс».

Возраст — наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесённой коронавирусной инфекции, — пояснили специалисты.

Они уточнили, что таких антител больше у переболевших в возрасте 60–70 лет, при этом у группы в возрасте 20–30 лет антител было меньше в два раза. Исследователи подчеркнули, что количество защитных молекул не зависело от тяжести перенесённого заболевания.

При этом обычно тяжесть заболевания всё-таки влияет на количество антител.

Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при лёгком течении болезни, — уточнили в «Хеликсе».

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