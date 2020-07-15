Учёные выявили различия между советскими и современными подростками

https://static.news.ru/photo/80ed2ec0-c6c2-11ea-ba11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Специалисты Психологического института Российской академии образования сравнили психологические характеристики современных подростков и их сверстников из 1989 года.

Согласно представленным данным, главное отличие первых от вторых заключается в степени ответственности. Как правило, сегодняшние подростки зачастую любят перекладывать её на других. В то же время они ведут себя более амбициозно, имеют многочисленные личные желания. Что касается желаний для ближайшего окружения — это у них наблюдается значительно реже, передаёт РИА Новости со ссылкой на текст исследования.

Эксперты также выделили особую альтруистичность советских подростков. По их мнению, наличие такой психологической характеристики объясняется влиянием массовой идеологии совершенно другого социально-экономического строя.

Как выяснилось, более 40% опрошенных современных подростков предпочитают жить в настоящем «здесь и теперь», они рассматривают свой нынешний возраст как мораторий на принятие «взрослых» решений, к которым они не готовы.

Также удалось установить, что советские школьники относились к учёбе преимущественно равнодушно, как к «школьной скуке». Сегодняшние девятиклассники относятся к ней более противоречиво и эмоционально насыщенно. Однако, несмотря на такое отношение к учебе в школе, современные подростки стали более любознательны и активны в познавательной деятельности.

Учёные считают, что результаты исследования помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем они отличаются от поколения их родителей. Сравнение психологических характеристик проводилось с разницей в 30 лет. В исследованиях принимали участие подростки соответственно 1974 и 2004 года рождения.

Ранее NEWS.ru писал, что психолог объяснил эмоциональной незрелостью тягу молодёжи к достатку.