Учёные выявили различия между советскими и современными подростками

Специалисты Психологического института Российской академии образования сравнили психологические характеристики современных подростков и их сверстников из 1989 года.
Согласно представленным данным, главное отличие первых от вторых заключается в степени ответственности. Как правило, сегодняшние подростки зачастую любят перекладывать её на других. В то же время они ведут себя более амбициозно, имеют многочисленные личные желания. Что касается желаний для ближайшего окружения — это у них наблюдается значительно реже,
Эксперты также выделили особую альтруистичность советских подростков. По их мнению, наличие такой психологической характеристики объясняется влиянием массовой идеологии совершенно другого социально-экономического строя.
Как выяснилось, более 40% опрошенных современных подростков предпочитают жить в настоящем «здесь и теперь», они рассматривают свой нынешний возраст как мораторий на принятие «взрослых» решений, к которым они не готовы.
Также удалось установить, что советские школьники относились к учёбе преимущественно равнодушно, как к «школьной скуке». Сегодняшние девятиклассники относятся к ней более противоречиво и эмоционально насыщенно. Однако, несмотря на такое отношение к учебе в школе, современные подростки стали более любознательны и активны в познавательной деятельности.
Учёные считают, что результаты исследования помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем они отличаются от поколения их родителей. Сравнение психологических характеристик проводилось с разницей в 30 лет. В исследованиях принимали участие подростки соответственно 1974 и 2004 года рождения.
Ранее NEWS.ru писал, что психолог объяснил эмоциональной незрелостью тягу молодёжи к достатку.
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