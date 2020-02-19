Кокаин предложили сделать «менее весёлым» с помощью генной терапии. Это поможет в борьбе с зависимостью от наркотика.
Как
Отмечается, что изначально белок регулирующий нейротрансмиттеры вводился мышам инъекциями, но эта схема непрактична и решено было заняться генной терапией. Результат оказался успешен и американский регулятор одобрил испытания на людях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные нашли ген, который распространяет раковые клетки. С помощью компьютерного алгоритма они идентифицировали ген N2D2.
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