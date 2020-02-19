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Кокаин предложили сделать «менее весёлым» с помощью генной терапии. Это поможет в борьбе с зависимостью от наркотика.

Как сообщает The Conversation, американские учёные из клиники Мэйо предложили бороться с кокаиновой зависимостью при помощи генной терапии, которая заставит организм человека расщепить наркотик раньше, чем тот окончательно успеет подействовать. Эффект достигается выработкой специального белка.

Отмечается, что изначально белок регулирующий нейротрансмиттеры вводился мышам инъекциями, но эта схема непрактична и решено было заняться генной терапией. Результат оказался успешен и американский регулятор одобрил испытания на людях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные нашли ген, который распространяет раковые клетки. С помощью компьютерного алгоритма они идентифицировали ген N2D2.