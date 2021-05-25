Учёные обнаружили противораковые свойства антибиотиков

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Антибиотики для лечения пневмонии и синусита помогают и при борьбе с раком. К такому выводу пришли учёные из Университета Иллинойса в Чикаго, пишет «Интерфакс».

Соавтор исследования, профессор медицинской химии и фармакогнозии Александр Манкин отмечает, что некоторые антибиотики, используемые для лечения бактериальных инфекций, связываются с рибосомой бактериальных клеток и очень избирательно блокируют синтез белка, в результате бактерия погибает. При этом существует множество заболеваний человека, в том числе и онкологических, вызванных экспрессией нежелательных белков.

Мы хотели знать, можно ли использовать антибиотик, чтобы остановить человеческую клетку от производства нежелательных белков, — цитируе т агентство слова учёного.

Для исследования такой возможности учёные сконструировали дрожжевую рибосому так, чтобы она была больше похожа на бактерию. Они изменили один нуклеотид более чем из семи тысяч в структуре дрожжей, и антибиотик подействовал на их рибосому. Таким образом учёные установили, что антибиотики возможно использовать для избирательного подавления производства белка в клетках человека и, соответственно, для лечения вызванных ими заболеваний.

Ранее сообщалось, что учёные создали систему искусственного интеллекта, способную с высокой степенью точности оценить риск развития рака лёгких по флюорографическим снимкам. Прогнозы искусственного интеллекта по достоверности не уступали оценкам 11 признанных экспертов в онкологии.