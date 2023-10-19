Учителей призвали усилить бдительность в связи со школьной дракой в Химках Омбудсмен Мишонова: в школьной драке в Химках не было национальной подоплеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недавний инцидент в школе в подмосковных Химках, где 15-летний ученик-азербайджанец избил девятиклассника, не имел национальной подоплеки, заявила «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Тем не менее, по ее словам, учителя должны внимательно следить за поведением школьников и не допускать разрастания конфликтов.

У нас же насилие не идентифицируется исключительно по национальному признаку. Любые дети любой национальности могут применить насилие. Дело не в этом, а в какой-то допущенной ошибке со стороны тех, кто наблюдал эти проявления,— подчеркнула омбудсмен.

Она призвала учителей и, в частности, классных руководителей, обращать пристальное внимание на проявления подростковой агрессии и в случае необходимости обращаться к ней за помощью. Уполномоченный подчеркнула, что проблема подростковых драк сама собой не рассосется.

Мне сегодня еще поступил один сигнал из школы, где подрались девочки. И я всегда призываю педагогов <...> не скрывать эти факты, не пытаться сделать вид, что этого не происходит и оно само собой рассосется. Не рассосется!

Ранее в Химках было возбуждено уголовное дело о хулиганстве после того, как 15-летний ученик школы, уроженец Екатеринбурга азербайджанской национальности, избил ученика девятого класса. Также напавшего обвинили в угрозе изнасилования.