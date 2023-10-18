Избивавшего на камеру школьников в Химках обвинили в угрозах изнасилования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из подростков из подмосковных Химок, задержанный ранее по подозрению в избиении сверстников, угрожал десятиклассницам изнасиловать их, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» мама одной из школьниц. По ее словам, дочь попросила у нее купить газовый баллончик на случай возможного нападения.

Он ее сильно толкнул, что она чуть не отлетела, не упала. Звонила мне вся в слезах напуганная. После этого она просила меня купить баллончик. У меня такого вообще никогда в жизни не было. Говорил что-то по типу: «Вас всех русских надо насиловать». Он ей реально угрожал. Ей и ее подругам. Говорил: «Вы вообще мясо», — утверждает собеседница канала.

Женщина подчеркнула, что после многократных угроз она написала заявление в полицию на юношу. По ее мнению, такие дети должны содержаться в интернатах или колониях для несовершеннолетних.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о задержании двоих подростков, которые избивали в Химках и в столице сверстников с отличительными признаками. Молодые люди били сторонников субкультуры «ЧВК Редан» и других подростков, вызывали их на конфликт, используя незначительные поводы. Все это они снимали на видео и публиковали в социальных сетях. Уточняется, что задержанными оказались уроженец Республики Таджикистан и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга.