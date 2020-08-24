Учитель рассказал, как привить ребёнку любовь к математике

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Есть дети, способные к математике, а есть те, кому она даётся непросто. Однако освоить этот предмет на базовом уровне могут все без исключения младшие школьники, которые учатся по общеобразовательным программам. Об этом заявила завкафедрой начального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Юлия Глаголева.

Зачастую проблемы с освоением математики начинаются ещё во время дошкольной подготовки. Многие родители считают нужным вложить в ребёнка некую базу математических знаний, заставляя его механически запоминать таблицы сложения и умножения. Однако, математика — это умение анализировать, сопоставлять, обобщать, рассуждать и доказывать. Ребёнок может плохо переводить одни единицы измерения в другие из-за того, что в своё время не пробовал измерять длину разными произвольными мерками.

Чтобы преуспеть в математике, важно находить свой способ решения задач. Нужно понять задание, при необходимости — смоделировать, спланировать решение, визуализировать понятия "число", "отношения", "величина". Возможно, нужно эту задачу нарисовать, начертить или выделить ключевые слова, то есть помочь найти "свой способ", — рассказала Глаголева «Ридусу».

Чтобы понять, какие проблемы мешают ребёнку справляться с заданиями по математике, существуют задания для самопроверки. При этом, чтобы подружить его с математикой, не стоит максимально загружать его заданиями, тратить много времени на объяснения или выполнять уроки вместо него.

У ребёнка должно быть право на ошибки — их увидит учитель и поймёт, как работать с ним в дальнейшем. Задача родителей — сопровождать и поддерживать детей в обучении, в стремлении к их успехам, помогать в преодолении трудностей, создавать оптимальные условия для домашней работы и отдыха, взаимодействовать с учителями, если ребёнок не справляется с программой, или же, напротив, хочет и может осваивать более сложный материал, — отметила Глаголева.

По её словам, важно понять, что ребёнок — это человек со своими интересами и способностями.

Ранее учительница рассказала о новом расписании и правилах в школах с 1 сентября. Так, Елена Николаевна, педагог из Санкт-Петербурга, сообщила, что в её школе занятия теперь будут начинаться в промежутке от 8:15 до 10:20, причём позже всего в школу будут приходить ученики 6–8 классов, так как они уже достаточно взрослые для того, чтобы самим добираться до учебного заведения, при этом у них меньше уроков, чем у старшеклассников. Такое расписание создаст сложности для родителей, у которых в семье несколько школьников, писал NEWS.ru.