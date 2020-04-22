Учитель оценил возможность отмены ЕГЭ из-за коронавируса в 2020 году

https://static.news.ru/photo/06331dc4-8483-11ea-a30f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Отмену ЕГЭ будет сложно обосновать юридически, если в России не введут режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, придётся менять и систему поступления в высшие учебные заведения. Такого мнения придерживается сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

Для отмены ЕГЭ, наверное, нужны юридические основания, какая-то легализация решения. Она могла бы быть только при введении режима ЧС. Иначе выпускники этого года будут по непонятным причинам поставлены в другое положение по сравнению с остальными, — цитирует эксперта телеканал «360».

По её словам, в случае введения режима чрезвычайной ситуации вузы из-за форс-мажора должны будут принимать без ЕГЭ. Однако это даст одним ученикам новые возможности, зато может лишить поступления кого-то другого, кто готовился к экзаменам и мог улучшить свои оценки.

Балуева прокомментировала и возможность сдачи единого государственного экзамена дистанционно.

Я плохо себе представляю дистанционное ЕГЭ при тех мерах охраны, которые были: чтобы мышь не проскочила, муха не пролетела, чтобы никакой подсказки не дали. Всё равно всё будет списано откуда-то, — добавила она.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство образования и науки России считает разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году преждевременными. Причиной отмены называлась пандемия коронавируса. Решения по этому поводу пока нет, заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.