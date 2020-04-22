Общество

Минобрнауки считает преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ

09:05, 22 апреля 2020 84
Фото: Александр Авилов/ АГН«Москва»

Министерство образования и науки считает разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году преждевременными. Причиной отмены называлась пандемия коронавируса.

Решения по этому поводу пока нет, заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия 1».

Говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно. Пока решения нет, — сказал представитель министерства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьники будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2020 году в тех школах, в которых они учились, сообщили в Минпросвещения. При проведении единого государственного экзамена подобные изменения не планируются.

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