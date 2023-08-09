Ученый развеял миф о влиянии магнитиков на работу холодильника Ученый Паращук: магнитики из отпуска не смогут повлиять на работу холодильника

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Вопреки распространенному мифу, сувенирные магнитики, которые многие россияне любят привозить из отпуска, не смогут повлиять на работу холодильника, рассказал сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что такие сувениры минимально воздействуют на современную бытовую технику, которая проходит большое количество проверок, прежде чем попасть на рынок. По словам ученого, влияние магнитов никак не отразится и на продуктах — между ними достаточно большое расстояние.

Влияние сувенирных магнитиков как на электронные компоненты бытовых электротехнических устройств, так и на содержащиеся в них объекты ничтожно мало, беспокоиться об этом точно не стоит, — уточнил Паращук.

По словам ученого, работа холодильника основана на термодинамическом цикле сжатия и расширения теплоносителя, так называемого хладагента. Магнитики создают постоянное магнитное поле, которое может взаимодействовать с электрическими проводниками, но его влияние настолько маленькое, что не может нарушить работу компонентов, от которых зависит эффективность охлаждения.

Онколог Владимир Полянский ранее заявил, что работающая электроника или ее компоненты не влияют на развитие раковых заболеваний. По его словам, «можно обложиться компьютерами, огромными телевизорами, смартфонами и микроволновками», но никакого влияния на организм они не окажут.