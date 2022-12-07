Онколог развеял миф о раке из-за телевизора, смартфона или компьютера Онколог Полянский: работающая электроника не влияет на развитие раковых опухолей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающая электроника или ее компоненты не влияют на развитие раковых заболеваний, это миф, рассказал NEWS.ru онколог Владимир Полянский. Медик отметил, что «можно обложиться компьютерами, огромными телевизорами, смартфонами и микроволновками», но никакого влияния на организм они не окажут.

Можно обложиться компьютерами, огромными телевизорами, смартфонами и микроволновками. Это никак не влияет на развитие раковых опухолей. Вот храни вы кусочек плутония, изотопа цезия, йода, стронция в комоде — это да, ваши дела плохи, как и у всех ваших соседей на несколько этажей на пару тысяч лет вперед. Это шутка, конечно, но можете спокойно смотреть телевизор, разогревать в микроволновке. Никакого влияния на онкологию они не оказывают, — добавил эксперт.

По его словам, в чипах и других компонентах гаджетов и бытовой техники просто нет такого количества радиоактивных веществ, чтобы электроника «фонила» достаточно сильно.

Ранее кардиолог Мурад Таибов заявил NEWS.ru, что вред микроволновок для сердца до сих пор подробно не описан и не доказан. При этом врач подчеркнул, что работа данной техники действительно может нарушить работу кардиостимулятора, вызывать помехи и спровоцировать аритмию. По его словам, гражданам с кардиостимуляторами лучше избавиться от микроволновки или во время ее работы отходить минимум на 2,5 метра.