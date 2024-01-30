Ученый описал вирус, который может уничтожить человечество Вирусолог Волчков: вирус-убийца человечества должен быть медленным и незаметным

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Вирус, гипотетически способный уничтожить человечество, должен передаваться по воздуху, будучи при этом медленным и незаметным, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, бессимптомный период у такого вируса должен длиться достаточно долго.

Это должен быть респираторный вирус, передаваться по воздуху. Во-вторых, это должен быть очень медленный вирус, <...> который обнаруживается очень нескоро. То есть человек уже давно заражен, он передает этот патоген другим людям, но он не чувствует себя заболевшим, — объяснил ученый.

Он добавил, что это может быть вирус, который пока не представляет угрозы для человечества, но уже изучается в лабораториях, где его эволюцию могут направить в определенную сторону для создания опасного патогена. Кроме того, по словам Волчкова, существует феномен взаимодействия вирусов, когда один вирус может значительно ухудшить состояние человека, ранее зараженного другим.

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