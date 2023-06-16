Ученый ИКИ РАН оценил создание первой российской частной ракеты Научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт назвал создание частной космической ракеты полезным для России

Фото: Роскосмос

Разработка и запуск первой российской частной суборбитальной ракеты-носителя принесут пользу для развития отечественной космонавтики, рассказал в беседе с «360» ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт. Таким образом он прокомментировал соглашение о запуске такой ракеты в конце текущего года, подписанное на полях ПМЭФ-2023 между частной российской компанией SR Space и IT-холдингом Т1.

Такое развитие событий — на самом деле это очень хорошо. И прежде всего потому, что если не будет поддержки широких народных масс, то развитие космонавтики несколько притормозится, чего бы не хотелось, — подчеркнул ученый.

По его словам, в России уже были подобные проекты, однако затраты оказывались слишком велики, чтобы предприниматели были готовы рискнуть.

Ранее стало известно, что российская компания SR Space и IT-холдинг Т1 намерены запустить первую отечественную частную ракету в космос, договор о сотрудничестве подписан на ПМЭФ-2023. Как отмечают ряд СМИ, это соглашение может стать поворотным для отечественной космонавтики.