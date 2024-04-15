Ученые объяснили, почему бумажные книги полезнее электронных Ученые из Израиля заявили о пользе бумажных книг для развития интеллекта у детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтение бумажных книг положительно влияет на развитие детей, улучшая их когнитивные функции, заявили ученые из Университета Хайфы (Израиль). По их словам, которые приводит издание PsyPost, при использовании электронных книг и других гаджетов дети хуже воспринимают информацию. Это подтверждается результатами научного эксперимента, участие в котором приняли 15 человек в возрасте от шести до восьми лет.

Автором эксперимента выступил психолог Эрик Долан и группа израильских ученых. Они провели электроэнцефалографию, пока дети читали книги в бумажном или электронном формате. Отмечается, что все они являлись полностью здоровыми и не страдали от каких-либо заболеваний, которые могли бы оказать влияние на результаты эксперимента.

После расшифровки данных ЭЭГ выяснилось, что у детей, читавших бумажные версии книг, наблюдалась более высокая спектральная мощность в высоких диапазонах частот. Они демонстрируют то, насколько ребенок использует свои когнитивные навыки и проявляет внимательность. У детей, читавших с монитора, наблюдалась высокая активность в альфа- и тета-диапазонах. Они связаны с рассеиванием внимания, блужданием мыслей и мечтательностью.

Ученые из США ранее испытали новое устройство, предназначенное для измерения уровня стресса. Оно выполнено в форме кольца и используется во время сна. Устройство демонстрирует, насколько хорошо человек высыпается и как это влияет на его эмоциональный фон.