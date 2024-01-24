Ученые НИУ ВШЭ предложили отключать майнерам свет на 500 часов в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблему дефицита электроэнергии в регионах России можно решить, если начать отключать майнеров от электричества, сообщает издание «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами НИУ ВШЭ. При этом подчеркивается, что авторы научной работы предлагают отключать их не более чем на 500 часов в год. По данным издания, комитет Госдумы по энергетике поддержал данную инициативу.

Ассоциация промышленного майнинга России также положительно отнеслась к инициативе ученых. По словам главы ассоциации Сергея Безделова, это предложение может устроить как энергетиков, так и майнеров, готовых пойти на компромисс ради решения проблемы дефицита электричества в регионах. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев же заявил, что биткойн-фермы отличаются неприхотливостью и могут отключаться от сети по предупреждению.

Директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктуры отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим также предложил ряд других инициатив, которые также могут помочь повлиять на ситуацию в регионах. В частности он предлагает развивать систему тарифного регулирования, установив более высокие тарифы в часы с повышенной нагрузкой на электросеть. Второе предложение — введение предельного объема потребления электричества для домохозяйств.

Представители компании «Дагэнерго» ранее обратились к владельцам майнинговых ферм в Дагестане с просьбой временно отключить оборудование. По их словам, работа ферм перегружает электросеть и вызывает технологические нарушения во время морозов. Проблемы с электричеством были зафиксированы в нескольких районах Махачкалы.