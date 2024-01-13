Дагестанских майнеров попросили отключить «фермы» в холода «Дагэнерго» попросил отключить майнинг-фермы в республике из-за холодов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Компания «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ») обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи криптовалюты на время морозов, сообщает Telegram-канал «Дагэнерго». Там пояснили, что работа ферм в такие моменты перегружает электросеть и вызывает технологические нарушения.

Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения! — отметили сотрудники компании.

Отмечается, что перебои часто наблюдаются в нескольких микрорайонах Махачкалы. Там иногда загрузка резко возрастает в определенные промежутки времени, что связано, по словам представителей организации, именно с работой майнинговых ферм.

Ранее жители Иркутского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобами на проблемы с электроэнергией, которые продолжаются в регионе на протяжении трех лет. По их словам, из-за низкой температуры в домах им приходится греться в машинах или уезжать к родственникам. Сельчане утверждают, что электричеством питают недавно построенную майнинговую ферму.

Позднее инвестиционный аналитик и бизнес-эксперт Рами Зайцман заявил, что принятие закона о легализации рынка майнинга и использования цифровых валют при внешнеторговых расчетах будет способствовать увеличению числа честных игроков. При этом, по его словам, вывод майнеров из тени может ударить по их кошельку, поскольку они не смогут потянуть предпринимательские траты.