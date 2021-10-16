Учеников в Казани заставили учиться стоя, не спросив родителей

В гимназии № 14 в Казани учеников заставляют учиться стоя. Об издевательствах сообщили родители школьников. Пост был опубликован в Telegram-канале «Татарстане поймут». Известно, что дети занимаются за специальными партами-конторками.

По словам родителей, дети жалуются на усталость, а также на боли в ногах и спине. Всё дело в том, что директор школы без согласия родителей внедрил в 2019 году новую методику преподавания, которая отличается занятиями стоя, подвижностью и игровой формой подачи информации. Тем не менее, никто не учёл тот факт, что в классе будут учиться более 30 детей, из-за чего методика отрабатывается с нарушениями.

Ранее российская семья, живущая в Вологде, раскрыла свои секреты максимальной экономии. У пары двое детей, лежачая мама в одной квартире с ними и две кошки. Лайфхаками поделилась в своём блоге на платформе «Яндекс.Дзен» знакомая семьи. Она рассказала, что жена в этой семье получает 23–25 тысяч рублей, работая кассиром в супермаркете, а муж занимается починкой автобусов и зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц.

Семья из дополнительного заработка имеет только 10 тысяч рублей от сдачи квартиры той самой мамы, а её пенсия полностью уходит на памперсы и лекарства для неё самой. Супруги вынуждены экономить на еде, не говоря уже о том, что одежду они практически не покупают, им её отдают знакомые и друзья.