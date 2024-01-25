Участников «Би-2» задержали в Таиланде ТАСС: участников группы «Би-2» задержали в Таиланде за концерты без разрешения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

ТАСС со ссылкой на туристическую полицию королевства сообщает, что участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде. По данным агентства, поводом стало проведение концертов без разрешения на работу.

Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета. — NEWS.ru) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2». Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра, — сказали в полиции.

По данным Telegram-канала SHOT, группе грозит штраф в 124 тысячи рублей и депортация. Как пишет канал, артисты выступили в ночном клубе Illuzion, после чего сразу были задержаны. Представитель рок-группы в беседе с РБК сказала, что не в курсе ситуации с задержанием коллектива.

Группа «Би-2» дала концерт в Пхукете 24 января. Следующие выступление, согласно официальной информации на сайте, должно пройти в Дубае 17 февраля.

Накануне в аккаунте группы в Instsgram (деятельность в РФ запрещена) был опубликован отрывок из выступления Левы (солист «Би-2» Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Пхукете. На представленных видео он исполнил песни «Зажигать» и «Я двигаюсь дальше».

Ранее гримерша, работавшая с «Би-2», намекнула на харассмент со стороны лидера группы Шуры (Александра Умана). Она опубликовала видео, на котором музыкант делает ей комплименты. В комментариях девушка прояснила, что Шура после концерта предложил ей уединиться. Прямых обвинений девушка не выдвигала, сам Шура ситуацию не комментировал.