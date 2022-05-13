Участницу Pussy Riot обвинили в надругательстве над флагом России Против участницы Pussy Riot возбуждено уголовное дело из-за сожжения российского флага

Анна Кузьминых / Фото Соцсети

Против 27-летней участницы Pussy Riot Анны Кузьминых возбуждено уголовное дело из-за акции по сожжению манекена президента РФ Владимира Путина и российского флага, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Ролик с перфомансом обнаружили сотрудники ФСБ.

Участники (перфоманса NEWS.ru) пели и водили хороводы (в масках Владимира Путина), а потом сожгли куклу, которая изображала президента РФ. На нём также был российский триколор, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие прошло в конце марта в Грyзии, у Тбилисского водохранилища. Активисты использовали украинcкие и бело-сине-белые флаги, которые используют некоторые противники спецоперации (как альтернативу официальной cимволике РФ).

Ранее МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алёхину. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене неотбытой части наказания участнице Pussy Riot по делу о нарушении санитарных норм. Из-за систематических нарушений ограничение свободы Алёхиной заменено на реальное лишение свободы сроком на 21 день в исправительной колонии общего режима. Сама она на заседание не явилась.