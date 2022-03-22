Убивших свою хозяйку в Новосибирске псов отдадут в любые руки

Четырёх американских бульдогов, которые загрызли хозяйку в Новосибирске, отдадут любому, кто захочет их взять, сообщает «КП-Новосибирск». Сейчас они уже два месяца живут в том же доме, где напали на 54-летнюю Ларису З., их кормит её мать. Усыплять животных по закону нельзя, они здоровы.

Я потеряла дочь, неужели я буду жалеть эту собаку — Босса (вероятно, он первым бросился на женщину. — NEWS.ru)? Да никогда в жизни, я смотреть на неё не могу. Зачем они мне? Какой может быть разговор о том, чтобы их оставить? <...> Какие хозяева найдутся, тем и отдадим. Выбора особо нет: собаки серьёзные, все уже взрослые — им по четыре — семь лет, — заявила мать погибшей Галина Николаевна.

Она добавила, что пёс по кличке Босс после произошедшего начал кидаться на людей, а поведение остальных бульдогов не изменилось.

Ранее на Камчатке бродячая собака напала на двухлетнюю девочку в присутствии её отца и дедушки. Животное вцепилось в шею ребёнка, в результате чего девочка получила ранения шеи и головы. Находившиеся рядом взрослые в момент нападения занимались заготовкой дров. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. Отмечается, что набросилась на неё ранее прикормленная дедушкой собака.