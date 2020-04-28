У заместителя гендиректора «Аэрофлота» обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/e604693e-892f-11ea-91c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У одного из заместителей генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 28 апреля в разговоре с журналистами рассказал сам Савельев.

По его словам, в компании соблюдают все предписания для того, чтобы не допустить распространения вируса. Руководство «Аэрофлота» разделилось на две команды: одна работает в Мелькисарово, а другая на Арбате. Для решения деловых вопросов используется видео-конференц-связь.

У нас сейчас 17 человек, кто реально находится на излечении, с положительным тестом. Семь человек выздоровели у нас. К, сожалению, одна наша коллега скончалась от коронавируса, у неё была пневмония, её не спасли, — заявил Савельев в эфире телеканала «Россия 24».

Относительно заболевшего заместителя, гендиректор компании не стал называть имя заражённого. В общей сложности у Савельева работает восемь заместителей.

Как ранее передавал NEWS.ru, гендиректор «Аэрофлота» заявил, что более 40% персонала группы «Аэрофлот» на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса находится в отпусках. А до этого официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин сообщил о программе сокращения затрат. По его словам, руководство «Аэрофлота» сократило себе доход на 40% с 1 апреля.