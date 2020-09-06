У восьми российских туристов в Турции диагностировали коронавирус

https://static.news.ru/photo/798edcce-f0d3-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Заражение коронавирусом выявили у восьми прилетевших в турецкую Анталию российских туристов. Об этом сообщил губернатор провинции Эрсин Языджи.

Всего, по его словам, на курорт прибыли более 336 тысяч россиян.

После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения, — сообщил он РИА Новости.

Языджи отметил, что при появлении характерных симптомов туристам рекомендовано надеть медицинскую маску и обратиться за помощью к медикам. Врачи, в свою очередь, информируют отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения. Больному сделают тест на COVID-19 и при необходимости поместят в медучреждение.

Он добавил, что в номере отеля, где проживал заражённый, будет проведена тщательная дезинфекция.

Ранее NEWS.ru писал, что штрафы в десятки тысяч рублей грозят вернувшимся из Турции туристам из-за трудновыполнимых требований Роспотребнадзора. Об этом заявила представитель туриндустрии Ирина Кушнарёва.