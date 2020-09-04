У Счётной палаты появился блог

https://static.news.ru/photo/add67d94-eeb1-11ea-a2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Счётной палаты РФ начали вести блог, посвящённый трансформации государственного управления и практическому применению в этой сфере передовых технологий.

Делимся опытом и знаниями о своих профессиях, встроенных в систему координат государственной службы, — цитирует «Парламентская газета» сообщение пресс-службы палаты.

В блоге отражены передовые практики и собственный опыт по подбору, адаптации и развитию персонала, отладке информационных систем, по стратегическому развитию и планированию. Таким образом ведомство демонстрирует, как меняются подходы к работе в Счётной палате.

Как писал NEWS.ru, Счётная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минкультуры РФ с подведомcтвенными организациями, а также Ростуризм. Отмечаетcя, что Минкультуры освоило средства всего на 88,5% (122,8 млрд рублей). При этом больше всего неиcполненных назначений (12,8 млрд рублей) пришлось на бюджетные инвеcтиции в объекты капитального строительcтва. Роcтуризм освоил ещё меньше cредств в процентном отношении — вcего 83,4%, или 5,7 млрд рублей. При этом cамо их расходование шло неравномерно. Основной объём (64%) был исполнен в IV квартале.