У проекта #Москвастобой появилась англоязычная версия

https://static.news.ru/photo/95dbc098-bf52-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарубежные пользователи сайта мэра и правительства столицы теперь смогут воспользоваться новой англоязычной версией проекта #Москвастобой — #Moscowwithyou. По словам заместителя главы города Натальи Сергуниной, с момента запуска проекта портал посетители более миллиона раз.

Она отметила, что разработчики #Москвастобой добавили туда свыше 500 различных видеоматериалов. В их числе онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции, театральные постановки и зарисовки и многое другое. В настоящее время на английском языке уже доступны несколько музеев — городских и государственных.

Иностранные пользователи уже могут «посетить» онлайн-туры в ГМИИ имени Пушкина, музее ВДНХ, Музее космонавтики, Московском планетарии, Еврейском музее и центре толерантности, московском музее современного искусства «Гараж», Московском зоопарке и Музее русского импрессионизма, сообщает портал «Москва 24».

На английском языке уже доступны свыше 50 экскурсий. Со временем их число будет расти. Также вскоре в рамках проекта — подготовленные совместно с Музеем Москвы видеотуры. С их помощью все желающие смогут исследовать самые знаковые места города и узнать множество интересных фактов о столичном метрополитене.

Разработчики проекта #Москвастобой уже добавили экскурсии, полностью озвученные на иностранном языке. Так, к примеру, иностранную озвучку получила познавательная прогулка по выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» от Третьяковки, «Ракеты и как они летают» от Музея космонавтики. Также на английском доступны обзорная экскурсия по Московскому зоопарку и экскурсии по городским улицам.

Познавательная онлайн-платформа была организована столичным комитетом по туризму. С помощью проекта пользователи могут посещать выставки, музеи, мастер-классы, театральные постановки и не только. Ранее на платформе стартовала программа «Школа устойчивого образа жизни».

Как передавал NEWS.ru, День семьи, любви и верности отметят 8 июля в Москве. Из-за ситуации с коронавирусом большая часть праздничных мероприятий пройдёт в онлайн-формате.

По традиции в этот день состоятся регистрации брака — в последнее время именно этот день выбирают молодожёны для заключения семейного союза. Бракосочетания пройдут в торжественной обстановке и на необычных площадках.