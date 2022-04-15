У открывшего стрельбу в Одинцово пенсионера изъяли две единицы оружия

У 83-летнего пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцово, изъяли две единицы самодельного оружия, а также 21 охотничий патрон. Об этом заявила представитель Следственного Комитета по Мособласти Ольга Врадий, пишет ТАСС. По её словам, в данный момент пенсионера допрашивают следователи. Накануне мужчина расстрелял спасателя, вскрывавшего вместе с полицейскими дверь в его квартиру.

В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, — сообщила она.

Врадий добавила, что мужчина пройдёт психиатрическую экспертизу. Его соседи жаловались на неадекватное поведение, отмечая, что пенсионер ранее уже открывал стрельбу по окнам домов.

Следователи планируют назначение СМЭ (судебно-медицинская экспертиза — News.ru), генетической, баллистической экспертиз и психолого-психиатрической экспертизы, — подчеркнула она.

Ранее в Telegram-канале «112» рассказали о том, что пенсионер живёт один, его жена умерла много лет назад. В то же время «Интерфакс» сообщил, что его супруга скончалась недавно.